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На західне узбережжя Флориди обрушився ураган третьої категорії "Ідалія"

На західне узбережжя Флориди обрушився ураган третьої категорії "Ідалія"

Київ • УНН

 • 536267 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. На західне узбережжя Флориди у середу обрушився ураган третьої категорії "Ідалія", що викликало небезпечні для життя штормові хвилі та опади в районі, інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Зазначається, що ураган зійшов на берег у малонаселеному районі Біг-Бенд та обрушився на сушу поблизу Кітон-Біч о 7:45 ранку за місцевим часом з максимальною швидкістю вітру близько 250 км/год.Пізніше "Ідальго" перетнув Флориду та Джорджію та викликав тропічний шторм у Кароліні.

Національна метеорологічна служба в Таллахассі назвала "Ідалію" "безпрецедентною подією", оскільки жоден великий ураган ніколи не проходив через затоку, що стикається з Біг-Бендом. За даними Національного центру спостереження за ураганами США, ураган завдає "катастрофічної шкоди". Наразі через стихійне лихо понад 230 000 споживачів залишилися без електроенергії, оскільки сильний вітер зламав дерева, зруйнувавши лінії електропередач, а вулиці вкрила вода; уздовж узбережжя деякі будинки були занурені майже до дахів. 

"У нас повалено кілька дерев, сміття на дорогах, не підходьте. По всьому острову вибухають баки з пропаном", - повідомили у відділі пожежно-рятувальної служби в Сідар-Кі, де мареограф заміряв штормовий нагін у 2 метри, через що затопило більшу частину центру міста.

Мер Таллахассі Джон Дейлі закликав усіх жителів сховатися на місці, оскільки "було занадто пізно ризикувати виходити на вулицю". Жителям Флориди, які живуть у вразливих прибережних районах, наказали зібрати речі та виїхати. Своєю чергою, у місті Клірвотер закликали тих, хто попри обов’язковий наказ про евакуацію, вирішили залишитися на пляжі, обмежити використання води та туалету: "Через повінь міські підйомні станції та система зливової каналізації знаходяться під навантаженням".

Крім цього, повідомляється, що поза небезпечною зоною скасували плату за проїзд на автомагістралях та відкрили притулки. У Тарпон-Спрінгс після попереджень про потенційну 2,1-метрову штормову хвилю 60 пацієнтів евакуювали з лікарні. Губернатор штату Джорджія Брайан Кемп і губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер оголосили надзвичайний стан, звільнивши державні ресурси та персонал, включаючи сотні військовослужбовців Національної гвардії.

Нагадаємо

26 серпня губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив надзвичайний стан у 33 округах уздовж узбережжя Мексиканської затоки через тропічний шторм "Ідалія". Очікувалося, що ураган досягне суші в середу вранці як ураган 2-ї категорії.

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