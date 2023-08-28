Тропічний шторм "Ідалія" прямує на Флориду через Кубу і Мексику

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Шторм "Ідалія" проходив над північно-західною частиною Карибського моря і відразу не мав швидко рухатися. Однак у понеділок шторм почне робити більш виражений рух на північ, набираючи швидкість в міру наближення до східної частини Мексиканської затоки в ніч з понеділка на вівторок, повідомляють метеорологічні експерти. За словами метеорологів, шторм буде поступово набирати силу протягом наступних кількох днів.

За поточним прогнозом, "Ідалія" досягне суші в середу вранці як ураган 2-ї категорії. Однак, деякі наслідки, ймовірно, почнуться пізніше у вівторок в деяких районах, коли шторм наблизиться до них.

Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив у суботу надзвичайний стан у 33 округах уздовж узбережжя Мексиканської затоки через тропічний шторм "Ідалія". За даними метеорологів, максимальна швидкість вітру "Ідалії" становить 24 км/год, і станом на неділю він рухався на північний схід.

Тропічний шторм приніс сильний дощ на частину півострова Юкатан і західну частину Куби в неділю в другій половині дня.

Його ослаблення, ймовірно, почнеться одразу після виходу урагану на сушу. Однак, за прогнозами метеорологів, загроза сильних дощів і раптових повеней не зменшиться, коли шторм пройде північною Флоридою і південно-східним узбережжям, від Джорджії до Кароліни, до кінця тижня.

Наразі на східному узбережжі Мексиканської затоки та південному сході ймовірні сильні зливи, але, за словами метеорологів, найбільша кількість опадів буде залежати від шляху, який пройде "Ідалія", коли вийде на сушу.

Метеорологи прогнозують, що найбільша кількість опадів випаде в деяких районах Флорида Панхендл, на півночі Флориди, півдні Джорджії і в східній частині Кароліни. За словами експертів, кількість опадів може змінитися, оскільки основні наслідки "Ідалії" відчуватимуться через кілька днів.

Доповнення

На додаток до "Ідалії" ураган "Франклін" рухається через західну Атлантику і найближчими днями може вдарити по Бермудських островах.

Зараз "Франклін" є ураганом 2-ї категорії з максимальним стійким вітром 62 км/год і рухається на північний захід. За прогнозами експертів, "Франклін" продовжить посилюватися протягом наступних кількох днів.

Очікується, що шторм не матиме безпосереднього впливу на США.

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