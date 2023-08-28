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Тропический шторм "Идалия" направляется на Флориду через Кубу и Мексику

Тропический шторм "Идалия" направляется на Флориду через Кубу и Мексику

Киев • УНН

 • 1604822 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Тропический шторм "Идалия", который движется к берегам американского штата Флориды, по прогнозам, ко вторнику должен превратиться в ураган. Он продолжает двигаться вдоль восточного побережья мексиканского полуострова Юкатан и уже достиг Кубы, пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Шторм "Идалия" проходил над северо-западной частью Карибского моря и сразу не должен был быстро двигаться. Однако в понедельник шторм начнет делать более выраженное движение на север, набирая скорость по мере приближения к восточной части Мексиканского залива в ночь с понедельника на вторник, сообщают метеорологические эксперты. По словам метеорологов, шторм будет постепенно набирать силу в течение следующих нескольких дней.

По текущему прогнозу, "Идалия" достигнет суши в среду утром как ураган 2-й категории. Однако, некоторые последствия, вероятно, начнутся позже во вторник в некоторых районах, когда шторм приблизится к ним.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил в субботу чрезвычайное положение в 33 округах вдоль побережья Мексиканского залива из-за тропического шторма "Идалия". По данным метеорологов, максимальная скорость ветра "Идалии" составляет 24 км/ч, и по состоянию на воскресенье он двигался на северо-восток. 

Тропический шторм принес сильный дождь на часть полуострова Юкатан и западную часть Кубы в воскресенье во второй половине дня.

Его ослабление, вероятно, начнется сразу после выхода урагана на сушу. Однако, по прогнозам метеорологов, угроза сильных дождей и внезапных наводнений не уменьшится, когда шторм пройдет по северной Флориде и юго-восточному побережью, от Джорджии до Каролины, до конца недели.

Сейчас на восточном побережье Мексиканского залива и юго-востоке вероятны сильные ливни, но, по словам метеорологов, наибольшее количество осадков будет зависеть от пути, который пройдет "Идалия", когда выйдет на сушу.

Метеорологи прогнозируют, что наибольшее количество осадков выпадет в некоторых районах Флорида Панхендл, на севере Флориды, юге Джорджии и в восточной части Каролины. По словам экспертов, количество осадков может измениться, поскольку основные последствия "Идалии" будут ощущаться через несколько дней.

Дополнение

В дополнение к "Идалии" ураган "Франклин" движется через западную Атлантику и в ближайшие дни может ударить по Бермудским островам.

Сейчас "Франклин" является ураганом 2-й категории с максимальным устойчивым ветром 62 км/ч и движется на северо-запад. По прогнозам экспертов, "Франклин" продолжит усиливаться в течение следующих нескольких дней.

Ожидается, что шторм не окажет непосредственного влияния на США.

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