На Закарпатье привезли копию Томоса на греческом языке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На Закарпатье привезли копию Томосу об автокефалии Украинской Православной Церкви, написанную на греческом языке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"В четверг, 7 февраля, в атриуме Закарпатской ОГА по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополита Киевского и всей Украины Епифания епископ Ужгородский и Закарпатский УПЦ Варсонофий представил точную копию Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви", - сообщили в ОГА.
"Замечу, что эта копия Томоса, написанная на греческом языке, попала на Закарпатье благодаря епископу Варсонофию", - отметил заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.
Как отмечается, после представления копии Томоса в областном центре священную реликвию передадут по всем приходам Закарпатской епархии.
Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православной Церкви Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.