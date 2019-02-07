На Закарпаття привезли копію Томосу грецькою мовою

"У четвер, 7 лютого, в атріумі Закарпатської ОДА з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, митрополита Київського та всієї України Епіфанія єпископ Ужгородський і Закарпатський УПЦ Варсонофій презентував точну копію Томосу про автокефалію Української Православної Церкви", - повідомили в ОДА.

"Зауважу, що ця копія Томосу, написана грецькою мовою, потрапила на Закарпаття завдяки єпископу Варсонофію", - зазначив заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

Як зазначається, після представлення копії Томосу в обласному центрі священну реліквію передадуть по всіх парафіях Закарпатської єпархії.

Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.