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На Закарпаття привезли копію Томосу грецькою мовою

На Закарпаття привезли копію Томосу грецькою мовою

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Закарпаття привезли копію Томосу про автокефалію Української Православної Церкви, написану грецькою мовою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

"У четвер, 7 лютого, в атріумі Закарпатської ОДА з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, митрополита Київського та всієї України Епіфанія єпископ Ужгородський і Закарпатський УПЦ Варсонофій презентував точну копію Томосу про автокефалію Української Православної Церкви", - повідомили в ОДА.

"Зауважу, що ця копія Томосу, написана грецькою мовою, потрапила на Закарпаття завдяки єпископу Варсонофію", - зазначив заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

Як зазначається, після представлення копії Томосу в обласному центрі священну реліквію передадуть по всіх парафіях Закарпатської єпархії.

Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.

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