На Закарпатье закончилась самоизоляция в более 14 тыс. жителей, прибывших из-за рубежа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На Закарпатье истек срок самоизоляции в 14 тыс. 186 жителей области, которые прибыли из других государств. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк, пишет УНН.
“По состоянию на 15 апреля 2020 истек срок самоизоляции в 14186 жителей Закарпатской области, которые прибыли с территории других государств”, — сказал Игорь Шинкарюк.
Он отметил, что указанные лица проходят инструктаж медиков первичного звена на предмет самочувствия, обстоятельств самоизоляции и состояния здоровья членов семьи, если они проживали рядом.
Напомним, в Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, количество смертей превысило 100.