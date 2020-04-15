На Закарпатті закінчилась самоізоляція у понад 14 тис. мешканців, які прибули з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Закарпатті закінчився термін самоізоляції у 14 тис. 186 мешканців області, які прибули з інших держав. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк, пише УНН.
“Станом на 15 квітня 2020 закінчився термін самоізоляції у 14 186 мешканців Закарпатської області, які прибули з території інших держав”, — сказав Ігор Шинкарюк.
Він зазначив, що зазначені особи проходять інструктаж медиків первинної ланки на предмет самопочуття, обставин самоізоляції та стану здоров’я членів родини, якщо вони проживали поряд.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3764 випадки COVID-19, кількість смертей перевищила 100.