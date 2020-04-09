На Закарпатье зафиксировали еще одну смерть от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На Закарпатье зафиксировали третью смерть от COVID-19, умерла женщина в Берегово 1952 года. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Золтан Бабяк, передает УНН.
"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 г. р. Максимально следуйте карантинных мероприятий", - отметил он.
Напомним, по состоянию на утро 7 апреля на Закарпатье от коронавируса умерли два человека.
Как ранее сообщалось в УНН, по данным Минздрава, на 9:00 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Днепропетровской области на утро был 41 случай.