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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 23223 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 33355 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 50469 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 52604 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 73852 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 72325 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100914 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130504 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130188 просмотра

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Актуальное
На Закарпатье зафиксировали еще одну смерть от COVID-19

На Закарпатье зафиксировали еще одну смерть от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14653 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На Закарпатье зафиксировали третью смерть от COVID-19, умерла женщина в Берегово 1952 года. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Золтан Бабяк, передает УНН.

"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 г. р. Максимально следуйте карантинных мероприятий", - отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля на Закарпатье от коронавируса умерли два человека.

Как ранее сообщалось в УНН, по данным Минздрава, на 9:00 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Днепропетровской области на утро был 41 случай.

Украинские Национальные Новости

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