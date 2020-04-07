На Закарпатті двоє медиків захворіли на COVID-19

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Закарпатті, станом на 10:00 ранку, COVID-19 підтверджено у 38 людей, з них двоє медиків – лікар та медична сестра. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.