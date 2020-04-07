На Закарпатті двоє медиків захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Закарпатті, станом на 10:00 ранку, COVID-19 підтверджено у 38 людей, з них двоє медиків – лікар та медична сестра. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
"У 38 закарпатців підтверджено COVID-19. В одного лікаря та медичної сестри пульмонологічного відділення Ужгородської міської центральної клінічної лікарні підтверджено коронавірус. Напередодні взірці біоматеріалів на ПЛР-дослідження взяли у 17 медичних працівників, які контактували із хворими на COVID-19 ужгородцями", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що зафіксована друга смерть в області через коронавірус.
"Один хворий з підтвердженим діагнозом COVID-19, який перебував на лікуванні в інфекційному відділенні районної лікарні, під час переводу для подальшого лікування в КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради раптово помер у машині швидкої допомоги. Ймовірніша причина смерті – раптова зупинка серцевої діяльності або тромбоемболія. Точна причина смерті буде відома після проведення патологоанатомічної експертизи", - додається у повідомленні.
Також повідомляється, що у 13 673 закарпатців, які повернулися з-за кордону, перебувають на самоізоляції. У 4069 закінчилася 14-ти денна самоізоляція.
Як раніше повідомлялося в УНН, станом на 9:00 6 квітня, на Закарпатті від коронавірусу померла одна людина, ще двоє - у тяжкому стані.
Нагадаємо, в Україні, станом на 9:30 7 квітня, зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 - летальні.