На Закарпатье двое медиков заболели на COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. На Закарпатье, по состоянию на 10:00 утра, COVID-19 подтверждена у 38 человек, из них двое медиков - врач и медицинская сестра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.