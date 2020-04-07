На Закарпатье двое медиков заболели на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На Закарпатье, по состоянию на 10:00 утра, COVID-19 подтверждена у 38 человек, из них двое медиков - врач и медицинская сестра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"У 38 закарпатцев подтверждено COVID-19. У одного врача и медицинской сестры пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы подтвержден коронавирус. Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследования взяли у 17 медицинских работников, контактировавших с больными COVID-19 ужгородцами", - сказано в сообщении.
Отмечается, что зафиксирована вторая смерть в области из-за коронавируса.
"Один больной с подтвержденным диагнозом COVID-19, который находился на лечении в инфекционном отделении районной больнице, при переводе для дальнейшего лечения в КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета скоропостижно скончался в машине скорой помощи. Вероятная причина смерти - внезапная остановка сердечной деятельности или тромбоэмболия. Точная причина смерти будет известна после проведения патологоанатомической экспертизы", - добавляется в сообщении.
Также сообщается, что у 13 673 закарпатцев, которые вернулись из-за границы, находятся на самоизоляции. У 4069 закончилась 14-ти дневная самоизоляция.
Как ранее сообщалось в УНН, по состоянию на 9:00 6 апреля, на Закарпатье от коронавируса умер один человек, еще двое - в тяжелом состоянии.
Напомним, в Украине, по состоянию на 9:30 7 апреля, зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 - летальные.