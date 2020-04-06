Ще одну смерть від COVID-19 зафіксували на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Закарпатті від коронавірусу померла людина, ще двоє - у тяжкому стані. Про це повідомив в.о. голови Закарпатській ОДА Олексій Гетманенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Про COVID-19 на Закарпатті, станом на 9:00 6 квітня: перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, одужала. Тести ПЛР на COVID-19 показали негативний результат. У 35 закарпатців методом ПЛР підтверджено діагноз "коронавірусної інфекції". Одна особа із встановленим діагнозом COVID-19 померла", - повідомив Гетманенко.
Також з його слів, двоє хворих з встановленим діагнозом "гострої респіраторної хвороби COVID-19" знаходяться у тяжкому стані.
Як повідомлялося в УНН, в Україні, станом на ранок 6 березня, зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 - летальні.