Еще одну смерть от COVID-19 зафиксировали на Закарпатье

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78825 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93319 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101048 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100428 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108045 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95130 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103996 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106269 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131260 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130383 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Еще одну смерть от COVID-19 зафиксировали на Закарпатье

Еще одну смерть от COVID-19 зафиксировали на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 16920 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Закарпатье от коронавируса умер человек, еще двое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"О COVID-19 на Закарпатье, по состоянию на 9:00 6 апреля: первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выздоровела. Тесты ПЦР на COVID-19 показали отрицательный результат. У 35 закарпатцев методом ПЦР подтвержден диагноз "коронавирусной инфекции". Один человек с установленным диагнозом COVID-19 умер", - сообщил Гетманенко.

Также по его словам, двое больных с установленным диагнозом "острой респираторной болезни COVID-19" находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось в УНН, в Украине, по состоянию на утро 6 марта, зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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