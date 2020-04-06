Еще одну смерть от COVID-19 зафиксировали на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На Закарпатье от коронавируса умер человек, еще двое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"О COVID-19 на Закарпатье, по состоянию на 9:00 6 апреля: первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выздоровела. Тесты ПЦР на COVID-19 показали отрицательный результат. У 35 закарпатцев методом ПЦР подтвержден диагноз "коронавирусной инфекции". Один человек с установленным диагнозом COVID-19 умер", - сообщил Гетманенко.
Также по его словам, двое больных с установленным диагнозом "острой респираторной болезни COVID-19" находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщалось в УНН, в Украине, по состоянию на утро 6 марта, зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.