На Закарпатті зафіксовано ще одну смерть від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Закарпатті зафіксовано третю смерть від COVID-19, померла жінка у Берегові 1952 року народження. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Золтан Бабяк, передає УНН.
"На жаль, у Берегові зафіксовано перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Випадок виявився летальним: померла жителька міста, 1952 р. н. Максимально дотримуйтесь карантинних заходів", - зазначив він.
Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня на Закарпатті від коронавірусу померло двоє людей.
Як раніше повідомлялося в УНН, за даними МОЗ, на 9:00 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Дніпропетровській області на ранок був 41 випадок.