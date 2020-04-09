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На Закарпатті зафіксовано ще одну смерть від COVID-19

На Закарпатті зафіксовано ще одну смерть від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Закарпатті зафіксовано третю смерть від COVID-19, померла жінка у Берегові 1952 року народження. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Золтан Бабяк, передає УНН.

"На жаль, у Берегові зафіксовано перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Випадок виявився летальним: померла жителька міста, 1952 р. н. Максимально дотримуйтесь карантинних заходів", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня на Закарпатті від коронавірусу померло двоє людей.

Як раніше повідомлялося в УНН, за даними МОЗ, на 9:00 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Дніпропетровській області на ранок був 41 випадок.

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