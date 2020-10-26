На Закарпатье за подкуп избирателей арестовали трех мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На Закарпатье сообщено о подозрении трем местным жителям в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК Украины, из-за их причастности к подкупу избирателей в Межгорском районе. Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области, передает УНН.
“Следственным судьей Ужгородского горрайонного суда подозреваемым избраны меры пресечения. Один из фигурантов взят под стражу, другие будут находиться под круглосуточным домашним арестом с применением электронных средств контроля”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Закарпатская областная прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста одному из мужчин.
Добавляется, что подозреваемых задержали вечером 23 октября при передаче 17 тыс. грн за реализацию схемы подкупа избирателей на территории Пилипецкой ОТГ. Следствие установило, что они предлагали местным жителям отдать свой голос в пользу определенного кандидата. За это обещали каждому по 1000 грн.
Напомним, в течение дня выборов полиция разоблачила несколько “каруселей”.