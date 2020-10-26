На Закарпатті за підкуп виборців заарештували трьох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Закарпатті повідомлено про підозру трьом місцевим жителям у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України, через їх причетність осіб до підкупу виборців у Міжгірському районі. Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області, передає УНН.
“Слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду підозрюваним обрано запобіжні заходи. Одного з фігурантів взято під варту, інші перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом із застосуванням електронних засобів контролю”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Закарпатська обласна прокуратура готує апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту одному з чоловіків.
Додається, що підозрюваних затримали ввечері 23 жовтня при передачі 17 тис. грн за реалізацію схеми підкупу виборців на території Пилипецької ОТГ. Слідством встановило, що вони пропонували місцевим мешканцям віддати свій голос на користь визначеного кандидата. За це обіцяли кожному по 1000 грн.
Нагадаємо, протягом дня виборів поліція викрила декілька “каруселей”.