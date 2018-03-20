На Закарпатье впервые зафиксировали естественное сокращение населения

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 133 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 8527 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 55723 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70128 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101424 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108853 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116381 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121774 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132865 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146773 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Актуальное
На Закарпатье впервые зафиксировали естественное сокращение населения

На Закарпатье впервые зафиксировали естественное сокращение населения

Киев  •  УНН

 • 17896 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 20 марта. УНН. Впервые за годы независимости на Закарпатье зафиксировали естественное сокращение населения на полтысячи человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА со ссылкой на управление статистики в области.

"В прошлом году в области впервые за период независимости Украины зафиксировали естественное сокращение населения на полтысячи человек - родилось 14 тыс. 552 человека, умерло 15 тыс. 77", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В январе количество украинцев уменьшилась на 21,5 тыс. человек

Всего на Закарпатье сейчас живет 1 млн 258 тыс. человек, из них 36% - жители городов, 62% - жители сел. Такие показатели являются нетипичными для Украины. Например, численность населения одного села в Закарпатье в среднем составляет 1,4 тысячи человек, а средний показатель в Украине - 0,7 тыс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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