На Закарпатье впервые зафиксировали естественное сокращение населения
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 марта. УНН. Впервые за годы независимости на Закарпатье зафиксировали естественное сокращение населения на полтысячи человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА со ссылкой на управление статистики в области.
"В прошлом году в области впервые за период независимости Украины зафиксировали естественное сокращение населения на полтысячи человек - родилось 14 тыс. 552 человека, умерло 15 тыс. 77", - говорится в сообщении.
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Всего на Закарпатье сейчас живет 1 млн 258 тыс. человек, из них 36% - жители городов, 62% - жители сел. Такие показатели являются нетипичными для Украины. Например, численность населения одного села в Закарпатье в среднем составляет 1,4 тысячи человек, а средний показатель в Украине - 0,7 тыс.