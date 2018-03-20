На Закарпатье впервые зафиксировали естественное сокращение населения

"В прошлом году в области впервые за период независимости Украины зафиксировали естественное сокращение населения на полтысячи человек - родилось 14 тыс. 552 человека, умерло 15 тыс. 77", - говорится в сообщении.

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Всего на Закарпатье сейчас живет 1 млн 258 тыс. человек, из них 36% - жители городов, 62% - жители сел. Такие показатели являются нетипичными для Украины. Например, численность населения одного села в Закарпатье в среднем составляет 1,4 тысячи человек, а средний показатель в Украине - 0,7 тыс.