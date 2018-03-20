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На Закарпатті вперше зафіксували природне скорочення населення

На Закарпатті вперше зафіксували природне скорочення населення

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 20 березня. УНН. Вперше за роки незалежності на Закарпатті зафіксували природне скорочення населення на півтисячі осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА з посиланням на управління статистики в області.

“Торік в області вперше за період незалежності України зафіксували природне скорочення населення на півтисячі осіб — народилось 14 тисяч 552 людей, померло 15 тисяч 77”, — йдеться у повідомленні.

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Загалом на Закарпатті наразі мешкає 1 мільйон 258 тисяч людей, з них 36% — жителі міст, 62% — мешканці сіл. Такі показники є нетиповими для України. Наприклад, чисельність населення одного села на Закарпатті в середньому становить 1,4 тисячі осіб, а середній показник в Україні — 0,7 тисяч.

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