На Закарпатье водитель грузовика сбил трех подростков и скрылся с места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На Закарпатье водитель сбил трех несовершеннолетних девушек-велосипедисток и скрылся с места происшествия. По данному факту открыто уголовное производство, водителя разыскали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.
“Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя-беглеца случилось в Хустском районе 7 августа около 21:55. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, за рулем неустановленного на тот момент транспортного средства между населенными пунктами города Хуст и селом Великая Копаня Виноградовского района совершила наезд на трех несовершеннолетних велосипедисток. Далее, с целью избежания наказания за травмирования девушек, водитель авто скрылся с места происшествия”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследования по квалификации статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
В результате ДТП несовершеннолетние потерпевшие в возрасте от 14 до 16 лет, были госпитализированы в больницу. 14-летняя в тяжелом состоянии была помещена в реанимационное отделение Хустской больницы. В районе, для установления личности причастного к ДТП, была введена полицейская операция “Перехват”. К поискам виновника аварии, который покинул место ДТП, привлекли весь личный состав местного отделения полиции.
Благодаря оперативности и профессионализму сотрудников криминальной полиции района, совместно с коллегами полиции Виноградовского, водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, разыскали. Им оказался 49-летний житель Виноградова, который работает водителем в одном из предприятий.
“Находясь за рулем грузовика, мужчина и травмировал несовершеннолетних. По состоянию на сейчас полицейские проводят все необходимые оперативные мероприятия и собирают документальную базу для сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим тяжелые телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в Киевской области в Бородянском районе на пешеходном переходе 82-летний киевлянин на автомобиле сбил мальчика, после чего скрылся в неизвестном направлении.