На Закарпатье водитель Мercedes насмерть сбил 11-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Закарпатской области автомобиль, за рулем которого был житель поселка Дубовое, наехал на 11-летнюю девочку в селе Калины, в результате чего она умерла в карете "скорой". Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
"Вчера, 6 марта, в 14:50, в дежурную часть Дубовского отделения полиции по телефону поступило сообщение о том, что в селе Калины произошло ДТП с пострадавшими. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что ДТП произошло на улице Джона Леннона", - проинформировали в полиции.
Так, 21-летний житель Дубового двигался автомобилем Мercedes иностранной регистрации в направлении поселка. Выехав на обочину, он наехал на 11-летнюю жительницу села Калины.
От полученных травм ребенок скончался в карете "скорой помощи".
По предварительной информации, водитель был трезв. По факту ДТП полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже сбил пешехода на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская в Киеве.