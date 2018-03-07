На Закарпатті водій Мercedes на смерть збив 11-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Закарпатській області автомобіль, за кермом якого був житель селища Дубове, наїхав на 11-річну дівчинку в селі Калини, в результаті чого вона померла у кареті “швидкої”. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
“Вчора, 6 березня, о 14:50, до чергової частини Дубівського відділення поліції по телефону надійшло повідомлення про те, що в селі Калини сталася ДТП з потерпілими. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що ДТП сталася на вулиці Джона Леннона”, — проінформували в поліції.
Так, 21-річний мешканець Дубового рухався автомобілем Мercedes іноземної реєстрації в напрямку селища. Виїхавши на узбіччя, він наїхав на 11-річну мешканку села Калини.
Від отриманих травм дитина померла в кареті “швидкої допомоги”.
За попередньою інформацією, водій був тверезим. За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі збив пішохода на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська у Києві.