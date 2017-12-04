На Закарпатье восстановили движение по трассе Киев-Чоп
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На перевалах Закарпатской области на трассе Киев-Чоп восстановили рех тяжеловесного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"По состоянию на 09:00 на перевалах Закарпатской области на автодороге государственного значения М06 Киев-Чоп движение тяжеловесного транспорта возобновлено", - сказано в сообщении.
На Абранском и Латирском перевалах Воловецкого района Закарпатской области работает 4 единицы техники и 16 спасателей.
Спасатели уже отбуксировали 22 автомобиля, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. Работа по буксировке транспортных средств продолжается.
Как сообщал УНН, из-за непогоды в Украине обесточены 88 населенных пунктов.