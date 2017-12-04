На Закарпатті відновили рух трасою Київ-Чоп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На перевалах Закарпатської області на трасі Київ-Чоп відновили рех великовагового транспорту. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"Станом на 09:00 на перевалах Закарпатської області на автошляху державного значення М06 Київ-Чоп рух великовагового транспорту відновлений", - сказано у повідомленні.
На Абранському та Латірському перевалах Воловецького району Закарпатської області працює 4 одиниці техніки та 16 рятувальників.
Рятувальники вже відбуксирували 22 автомобілі, які застрягли на засніжених трасах Закарпатської області. Робота з буксирування транспортних засобів триває.
Як повідомляв УНН, через негоду в Україні знеструмлено 88 населених пунктів.