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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57236 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78367 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111301 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 146737 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196565 просмотра

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На Закарпатье в ДТП погиб мотоциклист

На Закарпатье в ДТП погиб мотоциклист

Киев  •  УНН

 • 20817 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Закарпатской области в результате наезда на бетонный мостик погиб 18-летний мотоциклист. Его пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

Так, вчера, 7 марта, около 17.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в селе Куштановица в Мукачевском районе.

Цитата

“На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы райотдела полиции установили предварительные обстоятельства происшествия. Управляя мотоциклом марки Kovi, 18-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в бетонный мостик. В результате столкновения водитель, житель села Кендереши, получил травмы несовместимые с жизнью. Его пассажир, 19-летний житель села Куштановица, с тяжелыми травмами госпитализирован в местную больницу”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Транспортное средство полицейские изъяли и поместили на спецплощадку отдела полиции.

Дополнение

В Виннице в результате ДТП с участием дизельного поезда и легкового автомобиля травмирован водитель транспортного средства.

Напомним, в Одесской области в смертельную автокатастрофу попал патрульный полицейский на служебной машине.

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