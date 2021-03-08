На Закарпатье в ДТП погиб мотоциклист
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Закарпатской области в результате наезда на бетонный мостик погиб 18-летний мотоциклист. Его пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.
Так, вчера, 7 марта, около 17.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в селе Куштановица в Мукачевском районе.
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“На месте происшествия полицейские следственно-оперативной группы райотдела полиции установили предварительные обстоятельства происшествия. Управляя мотоциклом марки Kovi, 18-летний водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в бетонный мостик. В результате столкновения водитель, житель села Кендереши, получил травмы несовместимые с жизнью. Его пассажир, 19-летний житель села Куштановица, с тяжелыми травмами госпитализирован в местную больницу”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Транспортное средство полицейские изъяли и поместили на спецплощадку отдела полиции.
Дополнение
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