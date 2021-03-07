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У Вінниці поїзд зіткнувся з легковиком: травмовано водія автівки

У Вінниці поїзд зіткнувся з легковиком: травмовано водія автівки

Київ • УНН

 • 22549 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Вінниці внаслідок ДТП за участю дизельного потяга та легкового автомобіля травмовано водія транспортного засобу. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Вінницькій області, передає УНН.

Деталі 

Так, 7 березня о 06:58 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на нерегульованому залізничному переїзді на вул. Залізничній у м. Вінниці.

По прибуттю бійці ДПРЧ-5 м. Вінниці встановили, що відбулося зіткнення дизельпотягу та лекгового автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок ДТП постраждав водій автівки.

Зазначається, що рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги.

Доповнення 

У Хмельницькій області внаслідок зіткнення вантажного та легкового автомобілів загинули двоє людей.

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