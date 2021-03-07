В Виннице поезд столкнулся с легковушкой: травмирован водитель автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Виннице в результате ДТП с участием дизельного поезда и легкового автомобиля травмирован водитель транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, передает УНН.
Детали
Так, 7 марта в 6:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на нерегулируемом железнодорожном переезде по ул. Железнодорожной в г. Виннице.
По прибытию бойцы ДПРЧ-5 м. Виннице установили, что произошло столкновение дизельпоезда и лекгового автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.
Отмечается, что спасатели передали травмированного мужчину бригаде экстренной медицинской помощи.
Дополнение
В Хмельницкой области в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли два человека.