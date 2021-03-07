На Хмельниччині легковик зіткнувся з вантажівкою, загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Хмельницькій області внаслідок зіткнення вантажного та легкового автомобілів загинули двоє людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
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"Слідчі відділу розслідування ДТП слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області з'ясовують обставини аварії, у якій загинули дві людини", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В ніч з 6 на 7 березня, близько півночі, на автодорозі "Стрий — Кропивницький — Знам’янка", поблизу повороту на с. Чабани, сталося зіткнення легкового автомобіля Renault Megan та вантажівки Volvo.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 32-річний водій легковика та його пасажир. За попередніми даними, 34-річний водій фури не постраждав.
Як зазначили правоохоронці, за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Доповнення
На автомобільному шляху міжнародного значення М-29 “Харків-Сімферополь” зіткнулися дві вантажівки, один чоловік загинув на місці.