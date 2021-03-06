На Дніпропетровщині зіткнулися вантажівки: є загиблий та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На автомобільному шляху міжнародного значення М-29 “Харків-Сімферополь” зіткнулися дві вантажівки, один чоловік загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
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На автомобільному шляху міжнародного значення М-29 “Харків-Сімферополь” поблизу селища міського типу Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області зіткнулися дві вантажівки “Volvo FL7” та “ГАЗель”.
Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували двох постраждалих чоловіків і одного мертвого пасажира, яких внаслідок ДТП затиснуло в салоні вантажного автомобіля “ГАЗель”
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
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