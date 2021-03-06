На Дніпропетровщині зіткнулися вантажівки: є загиблий та постраждалі

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На автомобільному шляху міжнародного значення М-29 “Харків-Сімферополь” поблизу селища міського типу Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області зіткнулися дві вантажівки “Volvo FL7” та “ГАЗель”.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували двох постраждалих чоловіків і одного мертвого пасажира, яких внаслідок ДТП затиснуло в салоні вантажного автомобіля “ГАЗель”

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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На Одещині у смертельну автокатастрофу потрапив патрульний поліцейський на службовій автівці.