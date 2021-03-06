В Днепропетровской области столкнулись грузовики: есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На автомобильных дорогах международного значения М-29 “Харьков-Симферополь” столкнулись два грузовика, один человек погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
На автомобильной дороге международного значения М-29 “Харьков-Симферополь” вблизи поселка городского типа Губиниха Новомосковского района Днепропетровской области столкнулись два грузовика “Volvo FL7” и “ГАЗель”.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали двух пострадавших мужчин и одного мертвого пассажира, которых в результате ДТП зажало в салоне грузового автомобиля “ГАЗель”.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним
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