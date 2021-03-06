В Днепропетровской области столкнулись грузовики: есть погибший и пострадавшие

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57040 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78130 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111252 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146697 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196546 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193893 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280371 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328965 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157917 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Днепропетровской области столкнулись грузовики: есть погибший и пострадавшие

В Днепропетровской области столкнулись грузовики: есть погибший и пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 18953 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. На автомобильных дорогах международного значения М-29 “Харьков-Симферополь” столкнулись два грузовика, один человек погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

На автомобильной дороге международного значения М-29 “Харьков-Симферополь” вблизи поселка городского типа Губиниха Новомосковского района Днепропетровской области столкнулись два грузовика “Volvo FL7” и “ГАЗель”.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали двух пострадавших мужчин и одного мертвого пассажира, которых в результате ДТП зажало в салоне грузового автомобиля “ГАЗель”.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ ДСЧС Украины в Днепропетровской области

Напомним

В Одесской области в смертельную автокатастрофу попал патрульный полицейский на служебной машине.

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