В Хмельницкой области легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Хмельницкой области в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли два человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
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"Следователи отдела по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Хмельницкой области выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли два человека", - говорится в сообщении.
Детали
В ночь с 6 на 7 марта, около полуночи, на автодороге "Стрый - Кропивницкий - Знаменка", около поворота на с. Чабаны, произошло столкновение легкового автомобиля Renault Megan и грузовика Volvo.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 32-летний водитель легковушки и ее пассажир. По предварительным данным, 34-летний водитель фуры не пострадал.
Как отметили правоохранители, по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Дополнение
На автомобильной дороге международного значения М-29 "Харьков-Симферополь" столкнулись два грузовика, один человек погиб на месте.