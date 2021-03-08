На Закарпатті в ДТП загинув мотоцикліст

Так, вчора, 7 березня, близько 17.30 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у селі Куштановиця на Мукачівщині.

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“На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи районного відділу поліції встановили попередні обставини пригоди. Керуючи мотоциклом марки Kovi, 18-річний водій не впорався з кермуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та врізався у бетонний місток. Внаслідок зіткнення водій, мешканець села Кендерешів, отримав травми несумісні із життям. Його пасажир, 19-річний житель села Куштановиця, з тяжкими травмами госпіталізований до місцевої лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зараз триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик відділу поліції.

Доповнення

У Вінниці внаслідок ДТП за участю дизельного потяга та легкового автомобіля травмовано водія транспортного засобу.



Нагадаємо, на Одещині у смертельну автокатастрофу потрапив патрульний поліцейський на службовій автівці.