На Закарпатті в ДТП загинув мотоцикліст
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В Закарпатській області в результаті наїзду на бетонний місток загинув 18-річний мотоцикліст. Його пасажира з тяжкими травмами було госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.
Так, вчора, 7 березня, близько 17.30 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у селі Куштановиця на Мукачівщині.
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“На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи районного відділу поліції встановили попередні обставини пригоди. Керуючи мотоциклом марки Kovi, 18-річний водій не впорався з кермуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та врізався у бетонний місток. Внаслідок зіткнення водій, мешканець села Кендерешів, отримав травми несумісні із життям. Його пасажир, 19-річний житель села Куштановиця, з тяжкими травмами госпіталізований до місцевої лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що зараз триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик відділу поліції.
Доповнення
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Нагадаємо, на Одещині у смертельну автокатастрофу потрапив патрульний поліцейський на службовій автівці.