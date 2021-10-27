На Закарпатье произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня на Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.
Детали
Землетрясение произошло 27 октября в 4:44 на территории Закарпатской области, в районе города Виноградов. Эпицентр подземных толчков был на глубине 7 км, магнитуда по шкале Рихтера — 3,1.
Сообщается, что по классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания могут заметить люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Последние землетрясения в этом регионе регистрировали 23 января и 25 июля 2020 года, их магнитуда была 3 и 1,9 соответственно.
Напомним
23 сентября в Тернопольской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Люди ощущали подземные толчки на расстоянии 100 км. По классификации землетрясение относилось к умеренным.