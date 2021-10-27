На Закарпатті стався землетрус

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Землетрус стався 27 жовтня о 4:44 на території Закарпатської області, у районі міста Виноградів. Епіцентр підземних поштовхів був на глибині 7 км, магнітуда за шкалою Ріхтера — 3,1.

Повідомляють, що за класифікацією землетрус належить до ледве відчутних. Коливання можуть помітити люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Останні землетруси у цьому регіоні реєстрували 23 січня та 25 липня 2020 року, їхня магнітуда була 3 та 1,9 відповідно.

Нагадаємо

23 вересня у Тернопільській області зафіксували землетрус магнітудою 4,3. Люди відчували підземні поштовхи на відстані 100 км. За класифікацією землетрус належив до помірних.