На Закарпатье пограничники пресекли три попытки табачной контрабанды

Планируя поездку за границу, человек упаковал табачными изделиями воздушный фильтр и конструктивные полости расположены в шумоизоляции багажного отсека своего автомобиля "Ауди", которым прибыл в пункт пропуска "Вилок". Во время погранично-таможенного досмотра в этих тайниках обнаружили 78 пачек сигарет. И табачные изделия, и авто у мужчины изъяли. Сумма оценки изъятых предметов составила более 80 000 гривен.

Еще одну попытку скрытого перемещения табачных изделий прекратили вчера вечером пограничники совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Дьяково". Скрытый табак правоохранители обнаружили в автомобиле марки "Фольксваген". Руководил авто 40-летний гражданин Румынии, который табачными изделиями "накачал" задние и запасное колесо легковушки. Во время углубленного осмотра из обнаруженных тайников получили 350 пачек сигарет. Кроме контрабандного табака, иностранец лишился еще и своего автомобиля.

А пограничный наряд отдела "Лужники", вчера вечером задержал вблизи границы гражданина Украины, в рюкзаке которого находился тепловизор. Во время фильтрационных мероприятий мужчина признался, что искал место, где можно переместить табачные изделия. Сейчас на мужчину составлен протокол об административном правонарушении. Оценку его действиям будет определять суд.

Напомним, в Украину хотели переправить из России парашюты.