В Украину хотели переправить из России парашюты

"Патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Знобь-Трубчевская, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов", - указали пограничники.

Пакеты лежали неподалеку от границы.

"Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства", - добавили в ведомстве.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности. Также сообщение передают взаимодействующим структурам.

Напомним, на Буковине обнаружили контрабанду сигарет на 400 тыс. грн.