В Украину хотели переправить из России парашюты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Сумской области пограничники пресекли попытку переправить из России парашюты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Знобь-Трубчевская, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов", - указали пограничники.
Пакеты лежали неподалеку от границы.
"Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства", - добавили в ведомстве.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности. Также сообщение передают взаимодействующим структурам.
Напомним, на Буковине обнаружили контрабанду сигарет на 400 тыс. грн.