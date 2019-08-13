На Буковині виявили контрабанду сигарет на 400 тис. грн

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Чернівецькій області прикордонники викрили групу осіб, яка намагалася незаконно порушити кордон і доправити партію контрабандних сигарет. Про це повідомили УНН у пресслужбі Чернівецького прикордонного загону.

Група молодих людей із пакунками за спиною намагалася порушити кордон з Румунією. Аби не допустити порушення кордону, прикордонники подавали голосові команди та здійснили кілька пострілів зі зброї.

Молодики вдалися до втечі та покинули товар – 14,5 тисячы пачок сигарет. За попередньою оцінкою, втрати товару контрабандистами оцінюються в понад 400 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Харківській області попередили контрабандне переправлення більше ніж двох тонн товарів народного споживання до Росії.

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