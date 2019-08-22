В Україну хотіли переправити з Росії парашути
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На Сумщині прикордонники викрили спробу переправити з Росії парашути. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Патрулюючи ділянку державного кордону в районі населеного пункту Зноб-Трубчевська, прикордонний наряд виявив 10 пакунків", - вказали прикордонники.
Пакунки лежали неподалік від кордону.
"Під час огляду правоохоронці виявили в них парашути серії С-5К (рятувальні). Товар намагалися незаконно перемістити з Росії в Україну. Також під час огляду прилеглої місцевості прикордонники спостерігали такі ж пакунки на території суміжної держави", - додали у відомстві.
Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності. Також повідомлено взаємодіючі структури.
Нагадаємо, на Буковині виявили контрабанду сигарет на 400 тис. грн.