На Закарпатье перевернулся рейсовый автобус, один человек погиб, четверо пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Закарпатской области в с. Лазещина Раховского района на автодороге "Рогатин - Мукачево" перевернулся рейсовый автобус. По предварительным данным четверо пассажиров пострадали, один человек погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"В четверг (23.05) около 14.30 в с. Лазещина Раховского района на автодороге "Рогатин - Мукачево" перевернулся рейсовый автобус "Ивано-Франковск - Мукачево". На место выехала группа спасателей и экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали четверо пассажиров, один из которых (41-летний мужчина) умер.
"Причина аварии пока не известна. Дорога здесь сухая, асфальтовое покрытие в хорошем состоянии", - сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, в Италии съехал с дороги и перевернулся автобус с туристами, один человек погиб.