На Закарпатті перекинувся рейсовий автобус, одна людина загинула, четверо постраждало
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Закарпатській області в с. Лазещина Рахівського району на автодорозі “Рогатин — Мукачево” перекинувся рейсовий автобус. За попередніми даними четверо пасажирів постраждало, одна людина загинула. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.
“У четвер (23.05) близько 14.30 в с.Лазещина Рахівського району на автодорозі „Рогатин — Мукачево“ перекинувся рейсовий автобус „Івано-Франківськ — Мукачево“. На місце виїхала група рятувальників та екстреної медичної допомоги”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждало четверо пасажирів, один із котрих (41-річний чоловік) помер.
“Причина аварії поки не відома. Дорога тут суха, асфальтне покриття в хорошому стані”, — повідомляє в.о. голови ОДА Ярослав Галас.
Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, в Італії з’їхав з дороги і перекинувся автобус з туристами, одна людина загинула.