На Закарпатье не ожидают вспышек кишечных инфекций из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. На Закарпатье вспышек кишечных инфекций из-за подтопления значительной части территории в результате интенсивных осадков, нет. Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии корреспонденту УНН.
"Нет, это постоянно мониторится, у нас, в принципе, загрязнение единичные, только те, что в колодце. Ими занимаются ГСЧС и санитарно-эпидемиологической службы, поэтому вспышек кишечных инфекций точно нет", - сказал Галас.
Ранее УНН сообщал, что в ближайшее время на западе Украины возможна вспышка кишечных инфекций из-за подтопления значительной территории через интенсивные осадки.
Напомним, по состоянию на 2 июня в Ивано-Франковской и Львовской областях осадки, которые недавно обрушились на регион, прекратились, уровень воды реках постепенно спадал, однако оставались подтопленными 18 дворов.