На Закарпатье не ожидают вспышек кишечных инфекций из-за непогоды

"Нет, это постоянно мониторится, у нас, в принципе, загрязнение единичные, только те, что в колодце. Ими занимаются ГСЧС и санитарно-эпидемиологической службы, поэтому вспышек кишечных инфекций точно нет", - сказал Галас.

Ранее УНН сообщал, что в ближайшее время на западе Украины возможна вспышка кишечных инфекций из-за подтопления значительной территории через интенсивные осадки.

Напомним, по состоянию на 2 июня в Ивано-Франковской и Львовской областях осадки, которые недавно обрушились на регион, прекратились, уровень воды реках постепенно спадал, однако оставались подтопленными 18 дворов.