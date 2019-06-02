Негода на заході України: опади припинилися, але ще підтоплено 18 дворів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В Івано-Франківській і Львівській областях опади припинились, рівень води річках поступово спадає, однак залишаються підтопленими 18 дворогосподарств. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
В Івано-Франківській області станом на 18 годину залишаються підтопленими 5 житлових будинків, 13 дворогосподарств та 12 присадибних ділянок у 5 населених пунктах на території 3 районів: Калуський, Коломийський та Тлумацький.
"Опади припинилися. Рівень води в річках поступово спадає", - зазначили у ДСНС.
Особовий склад ДСНС через підтоплені ділянки дороги у с. Підпечари перевіз 108 осіб, з них 24 дитини, а також відкачав 710 куб. м води.
У Львівській області станом на 18 годину залишаються підтопленими 1 житловий будинок, 5 дворогосподарств та 25 присадибних ділянок.
Там також опади припинились і поступово спадає рівень води. Сьогодні підрозділи ДСНС не залучалися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація із негодою на заході України погіршилася, підтоплено 178 дворів та 55 житлових будинків.