Непогода на западе Украины: осадки прекратились, но еще подтоплены 18 дворов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Ивано-Франковской и Львовской областях осадки прекратились, уровень воды в реках постепенно спадает, однако остаются подтопленными 18 дворов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В Ивано-Франковской области по состоянию на 18 часов остаются подтопленными 5 жилых домов, 13 дворов и 12 приусадебных участков в 5 населенных пунктах на территории 3 районов: Кольский, Коломыйский и Толмацкий.
"Осадки прекратились. Уровень воды в реках постепенно спадает", - отметили в ГСЧС.
Личный состав ГСЧС через подтоплены участки дороги в с. Пидпечары перевез 108 человек, из них 24 ребенка, а также откачал 710 куб. м воды.
Во Львовской области по состоянию на 18 часов остаются подтопленными 1 жилой дом, 5 дворов и 25 приусадебных участков.
Там также осадки прекратились и постепенно спадает уровень воды. Сегодня подразделения ГСЧС не привлекались.
Напомним, ранее сообщалось, что ситуация с непогодой на западе Украины ухудшилась, подтоплено 178 дворов и 55 жилых домов.