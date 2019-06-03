На Закарпатті не очікують спалахів кишкових інфекцій через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. На Закарпатті спалахів кишкових інфекцій через підтоплення значної частини території в результаті інтенсивних опадів, немає. Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас у коментарі кореспонденту УНН.
"Ні, немає, це постійно моніториться, у нас, в принципі, забруднення одиничні, тільки ті, що в криниці. Ними займаються ДСНС та санітарно-епідеміологічної служби, тому спалахів кишкових інфекцій точно немає", - сказав Галас.
Раніше УНН повідомляв, що найближчим часом на заході України можливий спалах кишкових інфекцій через підтоплення значної території через інтенсивні опади.
Нагадаємо, станом на 2 червня в Івано-Франківській і Львівській областях опади, які нещодавно обрушилися на регіон, припинилися, рівень води річках поступово спадав, однак залишалися підтопленими 18 дворогосподарств.