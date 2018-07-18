На Закарпатье горели два автомобиля: рассматривают версию поджога
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Пожар произошел в двух автомобилях, владельцами которых являются близкие родственники. События произошли в Ужгороде и районе. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
"Сегодня, 18 июля, утром на линию "102" с разницей в 9 минут поступило два сообщения о возгорании транспортных средств в Ужгороде на улице Черешневой и в селе Минай Ужгородского района. На место происшествия выехала следственно-оперативные группы Ужгородских отдела и отделения полиции", – говорится в сообщении.
Так, в областном центре Закарпатья загорелся автомобиль BMW 520. Как было предварительно установлено, пламя распространилось из моторного отсека. А в селе Минай горела Skoda Superb. Владельцами транспортных средств являются близкие родственники.
На месте происшествия работают следователи, оперативники, кинологи и криминалисты. Предварительная правовая квалификация в обоих случаях – ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва или поджога. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этих событий.
Напомним, в грузовике во время транспортировки загорелись дрова. Инцидент произошел в Киеве.