На Закарпатті горіли дві автівки: розглядають версію підпалу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Пожежа сталася у двох автомобілях, власниками яких є близькі родичі. Події сталися в Ужгороді та районі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
"Сьогодні, 18 липня, зранку на лінію "102" з різницею в 9 хвилин надійшло два повідомлення про загоряння транспортних засобів в Ужгороді на вулиці Черешневій та у селі Минай Ужгородського району. На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи Ужгородських відділу та відділення поліції", – йдеться в повідомленні.
Так, в обласному центрі Закарпаття зайнявся автомобіль BMW 520. Як було попередньо встановлено, полум'я поширилося з моторного відсіку. А у селі Минай горіла Skoda Superb. Власниками транспортних засобів є близькі родичі.
На місці події працюють слідчі, оперативники, кінологи та криміналісти. Попередня правова кваліфікація в обох випадках – ч. 2 ст. 194 КК України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху або підпалу. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років. Наразі поліція встановлює всі обставини цих подій.
Нагадаємо, у вантажівці під час транспортування загорілися дрова. Інцидент стався у Києві.