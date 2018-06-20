У Києві у вантажівці загорілися дрова

“19 червня о 17:12 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що в Шевченківському районі на вул.В’ячеслава Чорновола, 33/30, у вантажному автомобілі виникла пожежа. Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що на узбіччі проїжджої частини дороги в кузові автомобіля МАЗ горять дрова на площі 8 кв. м. О 17:30 пожежу було ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.

Причина займання та збиток встановлюються.

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