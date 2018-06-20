На Хрещатику обвалився балкон будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Вночі на столичному Хрещатику обвалився балкон одного з будинків, передає кореспондент УНН.
За словами очевидців, пізно вночі на вулиці Хрещатик біля Бессарабської площі обвалилася частина балкону одного з будинків. Ніхто не постраждав.
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Наразі місце події огороджене, на тротуарі встановлена табличка з написом “Небезпечна зона. Падають уламки балкону!!!”.
Як повідомляв УНН, у Львові частина фасаду обвалилася на іноземця.