На Крещатике обрушился балкон дома
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Ночью на столичном Крещатике обрушился балкон одного из домов, передает корреспондент УНН.
По словам очевидцев, поздно ночью на улице Крещатик возле Бессарабской площади обвалилась часть балкона одного из домов. Никто не пострадал.
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Сейчас место происшествия огорожено, на тротуаре установлена табличка с надписью "Опасная зона. Падают обломки балкона!!!".
Как сообщал УНН, во Львове часть фасада обвалилась на иностранца.