На Хрещатику сталася ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У центрі Києва на вулиці Хрещатик сталася дорожньо-транспортна пригода, передає УНН.
Так, автоаварія сталася близько 8:20. Один легковий автомобіль, рухаючись Хрещатиком у напрямку до Бессарабської площі, врізався в інший автомобіль, який їхав у тому ж напрямку. В авто, яке позаду, розбита передня ліва фара.
Наразі два автомобілі стоять на проїжджій частині, а інші авто об'їжджають місце аварії. На місці поки немає правоохоронців.
Нагадаємо, у Львові автівка збила на смерть дівчину, яка перебігала дорогу на червоне світло.