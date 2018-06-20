На Крещатике произошло ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В центре Киева на улице Крещатик произошло дорожно-транспортное происшествие, передает УНН.
Так, автоавария произошла около 8:20. Один легковой автомобиль, двигаясь по Крещатику по направлению к Бессарабской площади, врезался в другой автомобиль, который ехал в том же направлении. В авто, которое позади, разбита передняя левая фара.
Сейчас два автомобиля стоят на проезжей части, а другие авто объезжают место аварии. На месте пока нет правоохранителей.
Напомним, во Львове автомобиль сбил насмерть девушку, которая перебегала дорогу на красный свет.