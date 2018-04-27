У Львові автівка збила насмерть дівчину, яка перебігала дорогу на червоне світло
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Львові 17-річну дівчину збив насмерть автомобіль, коли вона перебігала дорогу на червоне світло світлофора. Про це УНН повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Подія сталася у четвер 26 квітня о 18:14 на регульованому перехресті вул.Під Дубом та пр.Чорновола.
“Водій 1997 року народження, житель м.Радехів скоїв наїзд на пішохода, 2001 року народження, жительку Львова, яка перебігала дорогу на червоне світло світлофора. Внаслідок ДТП від отриманих травм 17-річна дівчина померла в кареті швидкої медичної допомоги”- повідомили у департаменті.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва на Хрещатику молода жінка потрапила під колеса автомобіля, коли намагалася перебігти восьмисмугову дорогу.